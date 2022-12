Guerre en Ukraine : le mal-être des gueules cassées

S.Perez et C.Cormery

Soldats ou civils, tous sont meurtris par la guerre en Ukraine. Certains, dont le visage est durement touché, peinent à retrouver confiance en eux.

En Ukraine, certains avaient le sourire, jusqu'à ce qu'un obus fasse d’eux des "gueules cassées" et ne les bouleversent dans leur identité. Ce jour-là, Andrii Pavlenko a rendez-vous pour sa troisième opération du nez. Cuisinier, il était parti comme volontaire sur le front Est, quand sa tranchée a été bombardée. Les éclats d’obus ont tranché son visage. "J’étais désemparé, le visage, c’est le plus important", confie-t-il. Le chirurgien qui l’opère est l’un des plus réputés du pays. Aujourd’hui, il efface les cicatrices de guerre gratuitement.

Une estime de soi envolée

Alors qu’elle cherchait de l’essence dans un quartier de Kiev (Ukraine), la vie de Kateryna Fialko a basculé. Un missile l’a blessé en explosant, alors qu’elle se trouvait dans sa voiture. Criblée d’éclats de verre au visage, elle a perdu la vue de l’œil gauche et l’estime d’elle-même. Zoya Dugayeva elle, a aussi été blessée par un missile alors qu’elle cuisinait dans son appartement. Autrefois coquette, elle dissimule aujourd’hui son visage sous une casquette.