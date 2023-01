Guerre en Ukraine : le crash d'un hélicoptère cause la mort de 18 personnes

Un hélicoptère ukrainien, au bord duquel se trouvait le ministre de l'Intérieur du pays, s'est écrasé, mercredi 18 janvier, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine.

Au milieu des flammes, résonnent des pleurs et des cris de détresse. Dans la banlieue de Kiev (Ukraine), un hélicoptère s'est écrasé dans l'enceinte d'une école maternelle, au milieu d'un quartier résidentiel, mercredi 18 janvier. À bord de l'appareil, neuf personnes ont été tuées, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denys Monastyrsky, et plusieurs collaborateurs. Au sol, l'accident a causé la mort d'au moins neuf autre personnes et a fait 29 blessés, dont une majorité d'enfants.

Les causes de l'accident ne sont pas connues

"L'hélicoptère a commencé à tournoyer en fumant, dans cette direction. J'ai compris qu'il visait le plus petit immeuble pour faire le moins de dégâts possible", raconte Teplova Raisa, témoin du crash. "On a juste eu le temps d'accueillir quatre enfants à l'école et immédiatement, les parents les ont repris et sont partis se mettre à l'abri", témoigne une femme. Les causes de l'accident n'ont pas été précisées, l'enquête a été confiée aux services secrets ukrainiens.