Guerre en Ukraine : le courage des civils français prêts à partir sur le front

Mathieu Dos Santos, un Français de 34 ans et ancien militaire, se prépare à partir en Ukraine. Il est en contact avec un officier de liaison ukrainien qu’il doit retrouver à la frontière polonaise. “Le but principal n’est pas d’aller sur le front, on n’y arrivera jamais. C’est de protéger un maximum les gens et être utile à l’aide sur place”, explique-t-il.

“Me rendre utile parmi tous”

De son côté, Arsène Sabanieev est un médecin réanimateur d’origine ukrainienne. Lui aussi a décidé de partir, pas pour combattre, mais pour soigner. “Je fais un petit peu de la médecine d’urgence donc je veux me rendre utile parmi tous”, déclare l’homme qui s’est tatoué à l’âge de 17 ans le symbole de l’Ukraine.