Guerre en Ukraine : le conflit va-t-il engendrer une hausse du prix de la baguette ?

Les boulangers tentent de contenir la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Mais pour combien de temps ?

La baguette va-t-elle augmenter ? Pour le moment, Clément Buisson, boulanger, parvient à maintenir le prix de son pain. "Notre farine n'a pas augmenté avec le conflit. C'est la même baguette, le même prix, rien ne change", assure-t-il. Le boulanger fabrique plus de 1 000 baguettes par jour. Si le prix de la farine s'envole, il devra augmenter ses prix. "Tout augmente, il n'y pas que la farine. Il y a l'électricité, le gaz, le SMIC, l'essence", énumère-t-il.

Hausse de 10 à 15% de la farine

Il achète sa farine aux Moulins Bourgeois, à Verdelot (Seine-et-Marne). 360 tonnes de blé sont déversées chaque jour. Pierre Marteau, directeur technique des Moulins Bourgeois, paye son blé 400 euros la tonne, "le double de l'année dernière". Avec la guerre en Ukraine, le cours mondial du blé ne cesse d'augmenter. "On est fortement inquiets par cette hausse du prix du blé, (…) jamais on n'a connu un prix du blé aussi élevé. Malheureusement, on va être obligé d'augmenter le prix de la farine, dans une proportion de 10 à 15%", explique David Bourgeois, directeur général des Moulins Bourgeois.