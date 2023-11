Guerre en Ukraine : le conflit est entré "dans une impasse", estime l'armée ukrainienne

Contestant cette vision des faits, la Russie a affirmé, jeudi, qu'elle poursuivait "sans relâche" son opération militaire.

Temps de lecture : 1 min

"Il n'y aura probablement pas de percée magnifique et profonde." L'armée ukrainienne se trouve "dans une impasse", a affirmé, mercredi 1er novembre, le commandant en chef des forces de Kiev, Valery Zaloujny, dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist. Selon lui, cette situation est causée par le "niveau technologique" atteint par les belligérants, "tout comme lors de la Première Guerre mondiale".

"Non, le conflit n'est pas dans l'impasse", a rétorqué, jeudi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "La Russie poursuit sans relâche son opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés doivent être atteints", a-t-il ajouté.

L'Ukraine mène depuis juin une lente contre-offensive pour tenter de libérer les territoires occupés de l'Est et du Sud. Jusqu'ici, les avancées ont été très limitées. La ligne de front, longue de plus de 1 000 km, n'a guère bougé depuis près d'un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.