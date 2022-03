Guerre en Ukraine : le compte Twitter du Parlement ukrainien diffuse un montage vidéo d'un bombardement de Paris

Dans une vidéo partagée par le compte Twitter du Parlement ukrainien, un bombardement de Paris est mis en scène. D'abord, une touriste pose devant la Tour Eiffel, avant que celle-ci ne soit la cible d'un missile. Ce clip ultra réaliste véhicule des messages martelés par le pouvoir ukrainien. D'une part, une revendication primaire de l'Ukraine : la fermeture de son espace aérien. Ensuite, un avertissement, et une référence au discours de Volodymyr Zelensky, le 4 mars. "Si l'Ukraine tombe, c'est toute l'Europe qui tombera."

"Un peuple héroïque face à l'ogre russe"

"Cette vidéo a la force de nous dire, au-delà de l'empathie, de l'identification, qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est la projection. Je pense qu'ils n'atteindront pas l'objectif politique avec cette vidéo, mais ça laissera des traces dans les mémoires. Les Ukrainiens souffrent et on leur doit le maximum d'empathie possible", analyse Arnaud Mercier, professeur de communication à Paris-Panthéon-Assas. Pour lui, la stratégie de communication est réussie, "avec le narratif du peuple héroïque qui cherche à résister à l'ogre russe et qui a besoin du soutien de l'Occident, c'est très facile à vendre."