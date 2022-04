Guerre en Ukraine : le cinéaste Romain Goupil revient sur son expérience à Kiev

Le cinéaste Romain Goupil raconte, sur le plateau du 23h de Franceinfo mercredi 27 avril, les raisons de son départ en Ukraine. Il explique que c’est après un message du président ukrainien Zolodymyr Zelensky, qui appelait à la résistance avec son peuple face à l’invasion russe, qu’il s’est décidé à se rendre lui aussi sur place. "Il représente tout ce pour quoi nous nous battons, tout ce pour quoi l’Europe s’est construite, contre l’oppression, contre l’attaque contre la liberté. Il représente tout ce pour quoi je me bats", confie-t-il.

Kiev, "une ville insurgée"

Une fois arrivé en Ukraine, le réalisateur constate que "dans les familles, ils ont décidé d’envoyer les enfants avec les épouses, les femmes, les mères, les grands-parents en dehors de la capitale". "Les rues étaient vides mais chaque personne que vous croisiez est une personne qui avait décidé de rester et donc c’était une ville insurgée. Et moi, dans la rue, j’étais à leurs côtés. C’est-à-dire qu’on se croisait, on avait des tout petits regards parce que c’était relativement tendu, et c’était des regards de solidarité. On est ensemble, dans Kiev et on va résister", raconte Romain Goupil.