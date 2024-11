Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie de l'UE est à Kiev pour rassurer l'Ukraine après l'élection de Donald Trump

Le milliardaire américaine, largement élu pour un second mandat, a remis en cause le maintien de l'importante aide militaire et financière américaine à l'Ukraine et déclaré qu'il pourrait conclure un accord rapide pour mettre fin à la guerre.

"Le message est clair : les Européens continueront à soutenir l'Ukraine". Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, est arrivé samedi 9 novembre à Kiev où il entend rassurer l'Ukraine sur le soutien de l'Europe, à l'occasion de la première visite d'un haut responsable européen après la victoire de Donald Trump aux élections américaines.

La victoire du républicain inquiète en Ukraine et en Europe, qui craignent que Donald Trump ne mette un terme au soutien de Washington à Kiev dans son combat contre l'invasion russe. "Nous avons soutenu l'Ukraine depuis le début, et pour ma dernière visite en Ukraine, je transmets le même message: nous vous soutiendrons autant que nous le pouvons", a déclaré Josep Borrell, qui devrait quitter ses fonctions le mois prochain, à un journaliste de l'AFP qui l'accompagnait.

L'incertitude plane

Lors de sa campagne, Donald Trump a remis en cause le maintien de l'importante aide militaire et financière américaine à l'Ukraine et déclaré qu'il pourrait conclure un accord rapide pour mettre fin à la guerre. "Personne ne sait exactement ce que la nouvelle administration va faire", a déclaré Josep Borrell, soulignant que le président sortant Joe Biden a encore deux mois au pouvoir pour prendre des décisions. "Mais nous, Européens, devons saisir cette occasion pour construire une Europe plus forte et unie, et l'une des manifestations de notre unité, de notre force et de notre capacité à agir est notre rôle dans le soutien à l'Ukraine".

Depuis l'invasion russe de 2022, l'Europe a dépensé environ 125 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, tandis que les États-Unis ont déboursé, à eux seuls, plus de 90 milliards de dollars, selon une étude de l'Institut Kiel.