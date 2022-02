Guerre en Ukraine : le centre-ville de Kiev se barricade

La tension est encore montée d'un cran à Kiev dans la soirée du samedi 26 février. "Outre les bombardements et les affrontements toujours plus intenses, on a pu être confronté à la nervosité des militaires ukrainiens. Des barrages ont été installés un peu partout dans le centre-ville, particulièrement autour de la présidence avec des soldats à cran", témoigne Marc de Chalvron, journaliste à France Télévisions, en duplex depuis Kiev (Ukraine).

Le pouvoir ukrainien dans le viseur des Russes

C'est le pouvoir ukrainien qui est dans le viseur de Vladimir Poutine, selon le journaliste qui relaye les propos des militaires ukrainiens. "Ils sont prêts à tout pour le défendre. On le sent qu'on est à un moment charnière quand l'armée russe décrète l'intensification des opérations ici et dans toutes les directions. Un couvre-feu a été installé pour les civils, jusqu'à lundi 8 heures du matin tout le monde aux abris", conclut Marc de Chalvron depuis Kiev.