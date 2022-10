Guerre en Ukraine : l’armée russe recule dans le sud et l’est du pays

Les lignes de front bougent en Ukraine, mercredi 5 octobre. Les soldats russes reculent dans le sud et dans l’est du pays. Volodymyr Zelensky s’en est félicité.

De nouvelles sanctions ont été décidées contre la Russie. L'Europe a annoncé un nouveau tour de vis après l'annexion de plusieurs régions par la Russie. Ces nouvelles mesures interviennent alors que l'armée ukrainienne est en train de renverser le rapport de force. Selon le président Volodymyr Zelensky, des avancées rapides ont lieu en ce moment dans le sud, mercredi 5 octobre. En effet, la contre-offensive s’accélère. Grâce au soutien américain, les lignes bougent de plus en plus vite.

Volodymyr Zelensky revendique ces succès

Mardi 4 octobre, le président ukrainien a revendiqué ces succès dans un discours conquérant. "L’armée ukrainienne réalise des avancées assez rapides et puissantes dans le sud et l’est de notre pays. Des dizaines de localités ont été reprises cette semaine aux Russes", a-t-il affirmé. Dans les villes reprises, les soldats ukrainiens sont accueillis par des populations marquées par six mois de combat.