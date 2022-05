Guerre en Ukraine : l’armée russe critiquée à la télévision par des proches de Poutine

Les agissements de l'armée russe commencent à être critiqués par la télévision russe. Le journaliste Ben Barnier, envoyé spécial à Moscou, en Russie, revient jeudi 12 mai sur ce changement de ton qui interpelle, car les critiques proviennent des médias proches du pouvoir et de Vladimir Poutine.

Des critiques sur l’armée russe ont été émises par un présentateur de Russie, Vladimir Solovyov. Des critiques d’autant plus étonnantes de la part d’une personne qui est considérée comme proche de Vladimir Poutine. C’est l’un des rares animateurs à avoir interviewé à plusieurs reprises et en tête-à-tête le président russe. "Les critiques portent principalement non pas sur l’action des soldats russes, mais sur leur manque de moyens", rapporte le journaliste Ben Barnier, en duplex depuis Moscou jeudi 12 mai.

Un ancien colonel s'exprime aussi

"Vladimir Solovyov, l’animateur, se plaint de voir les Ukrainiens s’approvisionner très facilement en drones turques avec tous les dégâts que cela cause du côte russe", indique le journaliste. "Un autre invité de l’émission, un ancien colonel, estime que même avec une mobilisation massive, en l’absence d’équipements modernes et à jour ça ne servirait à rien", explique Ben Barnier.