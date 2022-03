Guerre en Ukraine : l’armée russe affiche ses limites

Le général François Chauvancy et Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI, analysent la stratégie de l’armée russe, qui est dispersée en Ukraine et montre des failles.

“L’armée russe est complètement dispersée sur le théâtre des opérations. Conquérir une ville demande beaucoup d’hommes. Je ne pense pas que l’armée russe ait autant d’hommes que l’on croit”, explique le général François Chauvancy. “On peut estimer entre 120 000 et 150 000 hommes russes sur le terrain pour conquérir un territoire plus grand que la France et très urbanisé”, note le général. Pour lui, la stratégie de Vladimir Poutine est de “limiter les cibles”.

“Il n’y a pas de but de guerre”

“L’échec ou le succès dépend de ce qu’était le but de la guerre au départ. C’est le grand point d'interrogation et c'est ce qui rend le travail de la mission des commandants militaires de l’armée russe totalement inextricable”, analyse Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI. “Il n’y a pas de but de guerre”, assure-t-elle.