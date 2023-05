Guerre en Ukraine : "La voie des négociations passera sans aucun doute par de meilleurs résultats sur le terrain", estime Catherine Colonna.

La ministre des Affaires étrangères était l'invitée de France Inter, jeudi 4 mai.

"La voie des négociations passera sans aucun doute par de meilleurs résultats sur le terrain" en Ukraine, estime la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, jeudi 4 mai sur France Inter . Pour permettre à l'Ukraine de "retrouver une meilleure position sur le terrain", dans le cadre de l'offensive menée par la Russie depuis plus d'un an, Catherine Colonna considère que la France doit continuer à aider "sur le plan humanitaire ou économique".

La ministre des Affaires étrangères assure que la France a pour l'instant "concentré ses efforts sur la livraison de ce qui est utile", à savoir "les canons Caesar de longue portée", "des dispositifs de défense antiaérienne, des munitions, des véhicules de l'avant-blindé". "Tout ce que nous avons promis, nous l'avons livré, en temps et en heure", se targue-t-elle. Catherine Colonna précise également que Paris travaille en ce moment "sur un nouveau paquet d'aides", sans donner plus de précisions.

Catherine Colonna assure par ailleurs que "la France soutient le plan" présenté mercredi par la Commission européenne pour renforcer la capacité de production de munitions de l'Union européenne. "Il est nécessaire aujourd'hui d'augmenter cette production pour aider davantage l'Ukraine et lui livrer les munitions dont elle a besoin pour se défendre et mener une contre-offensive", estime la ministre. Cet instrument financier de renforcement des capacités de production de l'industrie européenne est doté de 500 millions d'euros. Il s'agit du troisième volet d'un plan d'action global approuvé fin mars par l'UE. Les deux autres volets consistent à "aider à la livraison rapide de munitions à l'Ukraine" et à la mise en place d'un "mécanisme d'achats en commun de façon à faire plus vite".

"Nous devons continuer d'aider l'Ukraine à se défendre et à mener une contre-offensive de façon à ce qu'elle regagne du terrain, rétablisse un rapport de force plus favorable et peut-être puisse espérer le retour de la Russie aux tables de négociation", indique Catherine Colonna. Elle estime que "l'agression russe doit être défaite" car "si une agression devait être récompensée" le risque pour la ministre c'est que cela "se reproduise ailleurs". Face à ce risque, Catherine Colonna considère que l'enjeu derrière la guerre en Ukraine est certes "le sort des Ukrainiens, mais aussi la stabilité du continent européen et la capacité qui est la nôtre de vivre dans un monde où les règles sont respectées". Dans ce contexte, l'Europe défend bel et bien ses "valeurs en défendant l'Ukraine" et "s'il faut l'aider à se défendre, qui est un droit légitime, nous devons le faire", insiste-t-elle.