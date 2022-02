Guerre en Ukraine : la violence des combats à Kharkiv, la deuxième ville du pays

Ce dimanche 27 février, c’est la ville de Kharkiv qui a été la cible principale des forces russes. La deuxième ville d’Ukraine a vécu sous les explosions et les combats en pleine rue.

Les rues de Kharkiv se trouvent toujours sous le contrôle territorial ukrainien. Ils expliquent, très fiers : "On contrôle toute la ville, on a été sévèrement bombardés, les Russes ont utilisé des roquettes en rafales, mais nous avons chassé ces saboteurs". Plus tôt dans la matinée du dimanche 27 février, ces hommes se faisaient attaquer en plein centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Les blindés russes reculent face aux soldats ukrainiens. Les habitants sont terrorisés.

Les Ukrainiens résistent

Une première victoire qui n’empêche pas les alertes aux bombardements toute la journée. Des centaines de civils dorment donc encore dans les sous-sols ou des parkings souterrains. La défaite des Russes dans la matinée a redonné espoir. "Notre armée est forte. Nos forces de sécurité aussi et notre défense territoriale composée de volontaires sait se battre, on n'a rien à craindre", pense un Ukrainien.