Reportage Guerre en Ukraine : la ville Tchassiv Yar, l'une des principales bases arrière de l'armée ukrainienne, nouvelle cible de l'armée russe

En Ukraine, la pression est de plus en plus forte pour les civils à Tchassiv Yar, près de Bakhmu. La ville est sous le feu de l'armée russe et la population est prise au piège sous les bombes.

À dix kilomètres seulement à l'ouest de Bakhmut se trouve Tchassiv Yar. Cette ville voisine est la prochaine cible de Moscou. Aujourd'hui, c'est l'une des principales bases arrière de l'armée ukrainienne. "Ils essaient d'avancer et d'occuper davantage nos terres", explique Stepan.

>>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Cette Ukrainien est installé avec sa brigade dans un immeuble d'habitation de la ville. "Nous avons besoin d'armes modernes américaines ou de l'Union européenne, comme des blindés, des véhicules militaires, tout ce qui permet de combattre. Les Russes profitent de ce moment pour attaquer car ils savent qu'on n'est pas bien équipés."

"Nous devons recevoir ces armes, c'est urgent, Sinon davantage d'Ukrainiens vont mourir." Stepan, soldat ukrainien à franceinfo

Les civils de Tchassiv Yar démunis

Les soldats ukrainiens attendent donc avec impatience les armes lourdes promises par l'Occident, les chars d'assaut et les blindés. En gagnant du terrain, l'armée russe a mis les civils à portée de son artillerie. "La vie ici est très dure, explique Tanya, le visage bouffi par le froid. Hier, on est allé dans un endroit et 15 minutes après notre passage, il y a eu trois frappes l'une après l'autre. Si on était passé un quart d'heure, après on serait morts. On est à bout, on marche sans savoir ce qui va nous arriver. L'objectif, c'est de survivre. Je ne comprends même pas à quoi sert cette guerre."

Tania a décidé de rester malgré le danger, comme Volodia, un retraité sur son vélo. "Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de gaz. Comment allons-nous faire pour nous chauffer ? Il n'y a personne pour répondre à cette question. Pas de responsable, pas de maire. Nous souffrons. Là où j'habite, c'est encore pire. Ça tape tellement fort que le sol tremble. Les maisons se fissurent et certaines sont détruites." Les civils qui le peuvent attendent maintenant le dernier moment avant de fuir.