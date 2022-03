Guerre en Ukraine : la ville de Marioupol dévastée par les bombardements

Le 11 mars à Marioupol (Ukraine), des images montrent un char russe caché derrière un bâtiment. À plusieurs reprises, il ouvre le feu sur un immeuble résidentiel, réduisant les appartements en cendres. Depuis le 12eme jour de siège, Marioupol est le théâtre d’intenses combats de guérilla entre les troupes russes et les soldats ukrainiens. Les civils sont des victimes directes. Dans un hôpital, une femme pleure l'un de ses enfants. "On était chez mon frère tous ensemble (...) il y a eu des tirs de mortiers sur le bâtiment, on a été piégé dans le sous-sol, deux enfants sont morts", raconte-t-elle en pleurs.



1 600 civils tués

Le 11 mars, un bilan provisoire fait état de 1 600 civils tués à Marioupol. Le chiffre s’est probablement alourdi, samedi 12 mars. La population n’a plus de chauffage, plus d’électricité et d’eau potable. Pour tenter de ravitailler la ville assiégée, des bus chargés d’eau et de nourriture sont partis d’une ville au nord de Marioupol.