Guerre en Ukraine : la ville d'Odessa visée par des frappes russes

Des frappes russes ont été lancées sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, mercredi 6 mars, au moment où le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, étaient en déplacement.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, sont venus se recueillir devant un mémorial improvisé, mercredi 6 mars, à Odessa (Ukraine). Des fleurs et des jouets ont été déposés en hommage aux victimes tuées lors d'un bombardement russe il y a quatre jours. Quelques minutes après cette séquence de recueillement, alors que la visite continuait, un missile russe est tombé à 150 mètres de la délégation. Cinq personnes ont perdu la vie.



Les Ukrainiens renforcent leur défense

"Nous étions dans le port lorsque nous avons entendu des sirènes. Peu après, alors que nous montions dans nos voitures, nous avons entendu une forte explosion", raconte le Premier ministre grec. Depuis plusieurs jours, les attaques de drones et de missiles russes se multiplient sur Odessa, située à 150 kilomètres de la ligne de front, faisant des dizaines de morts. Plus à l'est, les Ukrainiens renforcent leur défense en bétonnant et en creusant des tranchées. Ils craignent une prochaine offensive de l'armée russe.