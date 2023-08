Guerre en Ukraine : la ville d’Odessa touchée par des frappes russes

Odessa (Ukraine) a été la cible d’attaques russes dans la nuit de dimanche 13 août au lundi 14 août. Trois vagues d’attaques aériennes, d’intenses détonations et ondes de choc ont provoqué des dégâts dans la ville portuaire.

Des flammes à perte de vue et une épaisse fumée qui se propage sur la ville d’Odessa (Ukraine). Cette fois-ci, c’est un supermarché que l’armée russe a visé. Une nouvelle fois, Vladimir Poutine semble s’en prendre aux civils. Les pompiers ukrainiens sont à pied d’œuvre, l’intervention aura duré plusieurs heures. Au petit matin, les soldats du feu éteignent les dernières flammes. Les dégâts sont considérables. Une partie du toit a cédé, et à travers les fenêtres détruites, l’intérieur ne ressemble plus à rien.

De nombreux bâtiments affectés

Trois employés ont été blessés dans l’incendie causé par la chute de débris de missiles russes, détruits par l’armée ukrainienne. La frappe russe a été déjouée mais les débris et l’onde de choc auront endommagé 203 bâtiments, dont quatre hôpitaux et plusieurs habitations. Au total, l’armée ukrainienne annonce avoir détruit quinze drones et huit missiles, tous visaient la ville portuaire d’Odessa.