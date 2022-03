Guerre en Ukraine : la ville d'Irpin aurait réussi à repousser l'armée russe

Irpin (Ukraine) située à l'ouest du pays et de Kiev, a été reprise par les Ukrainiens, assure le maire de la ville, lundi 28 mars. Sur la route, seules des ambulances circulent. "On est là pour évacuer les habitants, il y en a encore beaucoup", raconte un homme. Irpin est interdite aux journalistes. Des civils sont évacués sur des brancards. "On ne pouvait pas s'échapper parce que ça tirait partout. On faisait quelques mètres et on était obligé de faire demi-tour", témoigne une habitante.

"Chaque jour je me demande si je ne vais pas repartir"

L'armée russe, qui avait réussi à entrer dans la ville, a été repoussée par les Ukrainiens de trois ou quatre kilomètres. "Ils étaient là, au pont, on était à portée de leurs snipers", montre un militaire. Parmi les soignants, Nicolas, un secouriste français venu aider les Ukrainiens. "Chaque jour je me demande si je ne vais pas repartir. Mais chaque jour, les gens que je transporte, ça me redonne de la force", explique-t-il.