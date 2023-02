Guerre en Ukraine : la vie des hommes au front

Vendredi 24 février, cela fera un an que la Russie a déclenché sa guerre contre l'Ukraine. Des dizaines de milliers d'hommes se sont engagés pour défendre leur pays. Quel est le moral de ces soldats sur le front ? Les équipes de France Télévisions racontent.

Ils sont enfin là, le commandant et son second. Il faut dire que la 28e brigade ne dispose que d’un seul vieux tacot soviétique pour aller et venir du front. Depuis un an, la guerre sévit sur ces vieux chemins du Donbass. Le commandant rencontré par les journalistes s’est engagé au premier jour du conflit. Après un an de combat, le moral est entaché. "De mon ancienne brigade de 100 [militaires], il n’en reste que 15", rapporte un soldat qui monte la garde.

De rares permissions

Des pères de famille n’ont pas pu voir leurs enfants depuis de longs mois. Un militaire raconte que la dernière fois qu’il a vu ses deux filles, il ne les a pas reconnues, tant elles avaient grandi. Les permissions pour aller les voir se font rares. Pour le commandant, ce n’est pas la priorité. Trop peu de ses hommes ne savent manier les mortiers.