Guerre en Ukraine : la tension est palpable à Odessa, probable prochaine cible des Russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti, dimanche 6 mars, que les troupes russes se préparaient à bombarder la ville d'Odessa (Ukraine). "Il y a eu plusieurs alertes ce matin, dont il y a une heure à peine, avec des vitrines qui sont tombées", indique Alban Mikoczy, envoyé spécial à Odessa (Sud de l'Ukraine), qui précise que "pour l'instant, la ville d'Odessa n'a pas subi le moindre bombardement".

Exil de nombreuses femmes et enfants

"Ça se passe donc autour, dans les installations militaires qui se trouvent de l'autre côté du golfe", poursuit le journaliste. Odessa est une ville stratégique, puisque c'est "le dernier port important détenu par les Ukrainiens", indique Alban Mikoczy. "Les forces russes arrivent par l'Est, elles arrivent également par le Nord, et donc la population d'Odessa a tendance à partir, notamment les femmes et les enfants", explique le journaliste. Les hommes, eux, ont fait part en majorité de leur volonté de combattre.