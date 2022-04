Guerre en Ukraine : la solidarité s’organise à Kharkiv

De la musique à haut volume pour tenter de masquer l’angoisse qui est en eux et aussi couvrir le bruit des bombes : à bord de leur voiture à Kharkiv (Ukraine), trois jeunes traversent chaque jour la ville pour apporter aux habitants de quoi survivre. "Pendant que je suis ici à faire cela, je sens que je fais la bonne chose. Je ne suis pas inutile, je comprends que je peux aider les gens. Je ne ressens pas de joie, je fais simplement cela et je sais que c’est juste", témoigne l’un des livreurs.

Des habitants réfugiés dans des sous-sols

Dans Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, l’accès à la nourriture est un enjeu crucial pour la population. Des paroissiens préparent des repas chauds et les amènent aux habitants des quartiers dévastés. Des milliers d’entre eux se sont réfugiés dans des sous-sols pour se protéger face aux bombardements quotidiens. La ligne de front est à peine cinq kilomètres des quartiers du Nord et de l’Est. Même les écoles ne sont pas épargnées.