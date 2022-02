Guerre en Ukraine : la solidarité s'organise dans toute la France

Une fanfare ukrainienne était venue à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) pour jouer de la musique, elle repart avec des colis entassés dans les soutes de son bus pour repartir. "On leur souhaite évidemment énormément de courage pour défendre leur patrie", témoigne le maire de la ville. "On tient à vous dire un très grand merci, on ne s'attendait pas à cette aide qui sera très utile", remercie un Ukrainien.

Nantua met à disposition un appartement de la commune

Les Ukrainiens ont reçu de l'eau, de la nourriture, des pansements, des seringues et même des gilets pare-balles. À 140 km plus au sud, dans le village de Nantua (Ain), la solidarité s'organise autrement. "Voilà un appartement qui appartient à la commune, que nous mettrons à disposition d’une famille de réfugiés ukrainiens. L’appartement peut accueillir au moins six personnes. Des gens qui sont aujourd’hui en danger en Ukraine, et que nous accueillons avec beaucoup de solidarités et beaucoup de fraternités", explique le maire du village.