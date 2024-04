Guerre en Ukraine : la situation s'est "détériorée" du fait de "succès tactiques" de l'armée russe, admet Kiev

La situation sur le front s'est "détériorée" pour les forces de Kiev, a affirmé, dimanche 28 avril, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky. La Russie "attaque activement tout le long de la ligne de front, elle remporte des succès tactiques dans certains secteurs", a déclaré le général sur Facebook. Selon lui, les troupes ukrainiennes parviennent cependant à "améliorer leur position tactique" dans d'autres zones.

"Pour tenter de prendre l'initiative stratégique et de percer la ligne de front, l'ennemi a concentré ses efforts dans plusieurs secteurs, créant ainsi un avantage significatif en termes de forces et de moyens", a-t-il décrit. Il a rapporté de "violents combats" sur le front au cours de la semaine écoulée, évoquant une situation "dynamique", avec certaines positions capturées par l'un, puis l'autre camp plusieurs fois au cours d'une seule journée.

Les renseignements ukrainiens prédisent une fin de printemps "difficile"

Parmi les zones où les combats sont les plus intenses se trouve le secteur de Koupiansk, dans le nord-est du pays, où les Russes ont "connu des succès partiels, mais ont été stoppés", affirme le général Syrsky. Dans le secteur de Kramatorsk, dans l'est du pays, les troupes russes sont à l'offensive pour prendre la ville de Tchassiv Iar, mais la "situation la plus compliquée" est dans la zone de Pokrovsk et de Kurakhové. Le militaire a admis que les troupes ukrainiennes s'étaient retirées des localités de Berdytchi, Semenivka, et Novomykhaïlivka. Il a également évoqué une "situation tendue" dans le sud du pays.

Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov, avait prédit, lundi, que la situation allait empirer autour de la mi-mai et de début juin, qui sera une "période difficile" pour l'Ukraine.