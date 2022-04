Guerre en Ukraine : la situation au 61ème jour

C’est l’une des visites les plus symboliques depuis le début de la guerre. La première des ministres américains à Kiev. Rencontre entre le président Volodymyr Zelensky et le secrétaire d’état Antony Blinken, accompagné du chef du Pantagone. Un entretien pour réaffirmer à l’Ukraine le soutien américain, militaire et diplomatique. "Une partie de notre engagement pour l’avenir un certain nombre de choses évoquées avec le président Zelensky, y compris le retour de diplomates américains en Ukraine à partir de la semaine prochaine", a déclaré Antony Blinken. "Les Ukrainiens sont convaincus qu’ils peuvent gagner. Nous le pensons aussi s’ils ont les bons équipements et les aides suffisantes", a quant à lui indiqué Lloyd Austin, secrétaire à la Défense.

Marioupol toujours sous le feu

Sergueï Lavrov, ministre russe des affaires étrangères met en garde, contre "un danger réel de troisième guerre mondiale". Sur la ligne de front, pas d’évolution marquante. Les Russes continuent de bombarder la région du Donbass, notamment les installations ferroviaires, afin de réduire les capacités de ravitaillement ukrainien. A Marioupol, pas d’évacuation, lundi 25 avril, contrairement à l’engagement par Moscou d’ouvrir un couloir humanitaire. Autour de l’usine Azovstal, les combats se poursuivent. Des milliers de civils tentent encore de survivre.