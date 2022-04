Guerre en Ukraine : "La seule chose qui peut arrêter Poutine, c'est la force", selon le député d'Odessa Oleksiy Goncharenko

"La seule chose qui peut arrêter Poutine, c'est la force", a estimé vendredi 28 avril sur franceinfo le député ukrainien d'Odessa Oleksiy Goncharenko, alors que des frappes russes se multiplient sur plusieurs villes d'Ukraine. Ce jeudi, des frappes ont notamment touché la capitale Kiev durant la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. "La terreur contre les civils est la stratégie russe", poursuit le député qui salue l'annonce de livraisons d'armes lourdes par les Occidentaux.

franceinfo : Pensez-vous que votre ville d'Odessa, dans le sud du pays, est un objectif de Moscou ?

Oleksiy Goncharenko : Oui, bien sûr. Pour Poutine, il y a trois villes sacrées en Ukraine. Il s'agit de Sébastopol en Crimée, d'Odessa et de Kiev. L'intérêt pour Odessa s'explique par une question historique. C'est la plus française des villes d'Ukraine car le premier gouverneur d'Odessa était le duc de Richelieu, qui est devenu par la suite le Premier ministre de la France après la restauration.

Les forces russes se rapprochent-elles d'Odessa ?

Les Russes veulent prendre Odessa mais ils ne le peuvent pas. Il y a des forces russes en Transnistrie (ndlr : en Moldavie, à la frontière sud de l'Ukraine) mais elles ne sont pas très nombreuses. Elles ne sont pas assez fortes pour attaquer Odessa. De plus, il y a un très bon moral désormais en Ukraine. Beaucoup de gens veulent prendre les armes. Moi-même, pendant trois semaines, j'étais dans la garde nationale à Kiev. Beaucoup de gens comme moi ont pris les armes pour protéger le pays. La seule chose dont nous avons besoin, ce sont des armes. C'est le seul problème que nous avons.

Les Occidentaux annoncent pour la première fois la livraison d'armes lourdes. Est-ce important pour vous ?

Oui, c'est très important. Je veux remercier le gouvernement français car la France est le pays qui nous aide le plus après la Pologne. Désormais, beaucoup de pays aident l'Ukraine avec des livraisons d'armes lourdes. C'est la seule chose qui peut arrêter Poutine. Il ne comprend que la force. Les bombardements, notamment de Kiev durant la visite du secrétaire général de l'ONU, est la réponse de Vladimir Poutine et c'est sa manière de dire qu'il ne veut pas la paix. Vladimir Poutine veut continuer de tuer et de détruire. C'est la façon des Russes de faire la guerre. Lors de cette attaque de Kiev, des maisons résidentielles ont été frappées. À Odessa, j'étais avec mon fils de trois ans quand huit personnes ont été tuées dans des frappes. C'est comme ça tout le temps : ce sont des écoles, des hôpitaux, des musées, des théâtres qui sont touchés. C'est la stratégie de Vladimir Poutine : la terreur contre les civils. Pourtant, je suis sûr que nous allons gagner, je suis sûr de ça. Nous combattons non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour des valeurs universelles : la démocratie et la dignité humaine.