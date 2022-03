Guerre en Ukraine : la Russie reste aux aguets pendant que les Occidentaux se réunissent à Bruxelles

Alors que les Occidentaux étaient réunis à Bruxelles pour trois sommets, celui du G7, de l’Union européenne et de l’OTAN, la Russie est sur ses gardes et continue d’appliquer sa stratégie, jeudi 24 mars.

Les Occidentaux ont tenu plusieurs sommets importants, jeudi 24 mars, à Bruxelles, capitale de la Belgique. Celui du G7, de l’Otan et de l’Union européenne. "Le Kremlin n’a pas officiellement réagi aux discussions qui ont lieu à Bruxelles, détaille Benjamin Delombre, correspondant à Moscou. Cela ne veut pas dire que Moscou n’a pas tenté de mettre la pression sur les participants ces derniers jours."

Intimider les Occidentaux

"Hier, Serguei Lavrov a réagi à la proposition de la Pologne d’envoyer des soldats de l’OTAN en forces de maintien de la paix en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que cela conduirait indéniablement à une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN, et qu’il espérait que la Pologne avait bien en tête les conséquences que cela pourrait avoir", a poursuivi le journaliste. La Russie poursuit sur la même ligne, avec cette petite phrase qui témoigne de la volonté d’intimider les pays occidentaux, et de tenter de dissuader l’OTAN de s’engager davantage dans le conflit ukrainien.