Guerre en Ukraine : la Russie poursuit son offensive

L’armée ukrainienne parvient-elle à résister dans la région du Donbass ? Du côté des séparatistes, on entend de nouveau des tirs d’artillerie, mardi 1er mars. Les Ukrainiens sont juste en face à une dizaine de kilomètres. Pour l’instant, ils n’auraient pas reculé. Plus au sud, les Russes et les séparatistes ont avancé en direction de Marioupol (Ukraine). Ils assurent même que la ville est encerclée. Une information impossible à confirmer.

Kiev dans le viseur

Au nord de l’Ukraine, les combats continuent pour la ville de Kharkiv. Et puis, il y a un immense convoi militaire de la Russie de 60 kilomètres de long qui se dirige vers Kiev, qui ne serait qu’à une vingtaine de kilomètres. Les troupes russes semblent se mettre en ordre de bataille pour mener une nouvelle offensive contre la capitale ukrainienne, explique le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix, depuis Donetsk (Ukraine)