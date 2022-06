Guerre en Ukraine : la Russie poursuit sa progression dans le Donbass

Jour après jour, la ville de Severodonestk est la cible des bombardements russes. Au sol, les forces armées ukrainiennes tentent de repousser un ennemi qui ne cesse de progresser. À 10 kilomètres de là, plus à l'est, la ville de Lyssytchansk porte les stigmates de la résistance. Bâtiments éventrés, commerces criblés de balles, véhicules calcinés... Le Donbass est le théâtre d'affrontements intenses entre soldats russes et ukrainiens.

De nombreux habitants ont décidé de rester

Encore plus à l'est, à une heure et demie de route de Lyssytchansk, la ville de Sloviansk. Les barrages de fortune sont en place pour ralentir l'avancée de l'ennemi. Malgré l'imminence du danger, certains habitants restent confiants, comme Yuriy. "Je pense que notre armée empêchera la ville de tomber, j'espère que les forces armées ukrainiennes vont gagner et ne laisseront pas les Russes encercler la ville." Il fait partie des 25 000 personnes qui ont décidé de rester vivre à Sloviansk en dépit de la guerre.