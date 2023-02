Vidéo Guerre en Ukraine : "La Russie ne peut ni ne doit gagner", déclare Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Le ministre des Armées affirme sur franceinfo, mercredi, que les Ukrainiens "se battent" et qu'ils "ont besoin d'être aidés". Pour cela, l'aide militaire de la France "va se poursuivre", explique Sébastien Lecornu.

"La Russie ne peut ni ne doit gagner" la guerre en Ukraine, déclare mercredi 22 février sur franceinfo Sébastien Lecornu, ministre des Armées, questionné depuis le centre de commandement militaire de Balard au sud de Paris. "C'est la position officielle de la France. Ça ne veut pas dire que la Russie doit s'effondrer", ajoute-il, en référence à la déclaration d'Emmanuel Macron lors de la Conférence annuelle de Munich sur la sécurité le week-end dernier.

Il affirme que les Ukrainiens "se battent" et qu'ils "ont besoin d'être aidés". Pour cela, la France va continuer à les soutenir militairement : "L'aide va se poursuivre." Sébastien Lecornu précise que cette aide "ne participe pas à l'escalade comme certains de l'extrême gauche ou de l'extrême droit parfois le laissent entendre dans le débat public français". Selon lui, "permettre la légitime défense, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas participer à l'escalade".

"L'agression russe en Ukraine doit non seulement cesser mais elle doit se solder par un échec." Sébastien Lecornu, ministre des Armées à franceinfo

Concernant cette aide française, le ministre détaille vouloir apporter une aide "sur des segments sur lesquels nous sommes bons". À savoir : "artillerie, les canons Caesar sont désormais bien connus, parfois des pièces d'artillerie plus anciennes, l'équipement qui va autour puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est la priorité numéro 1 parce que c'est un peu une baignoire sans siphon dans laquelle vous auriez en permanence des équipements nouveaux qui sont donnés mais qui ne sont pas entretenus."

Autres segments sur lesquels la France compte apporter son aide : "La question des carburants opérationnels, des munitions […] et la défense sol-air pour deux objectifs : il n'y a pas de manœuvre terrestre pour les forces armées ukrainiennes qui ne soit protégée par une défense du ciel et ensuite pour protéger les populations civiles."

"Pas de tabou" sur la livraison de char

Questionné ensuite sur les chars Leclerc et le fait que la France n'en ait pas livrés à l'Ukraine, "il n'y a pas de tabou", assure Sébastien Lecornu. "Si nous avions donné des chars Leclerc, l'effet de levier pour d'autres chars Leclerc en Europe était proche de zéro. Or, l'intérêt de livrer des chars, comme les Allemands l'ont fait, c'est d'avoir une coalition, de permettre à plusieurs pays non seulement de donner des chars mais aussi des pièces détachées, explique-t-il. C'est ce qu'on fait pour l'artillerie."

Et le ministre de poursuivre : "Le Leclerc est une très belle machine, bourrée d'électronique dont la maintenance est particulièrement délicate […] Nos opinions publiques redécouvrent aussi toutes les contraintes de ce que la technologie apporte aussi aux champs de bataille."

Sébastien Lecornu admet que "notre parc de chars Leclerc n'est pas celui des Américains". Il se justifie également en précisant que ce char "n'est plus produit donc donner quelque chose qu'on ne va pas recompléter pour les armées françaises ce n'est pas complètement la même chose. Le char Leclerc que vous donnez, vous ne le retrouverez jamais." Enfin, "notre modèle d'armée est défensif, les chars peuvent avoir des utilisations différentes, on a besoin de cavaleries blindées parce que notre modèle d'armée peut nous amener aussi à connaître des missions pour protéger les intérêts de la France ailleurs et qui pourrait nous amener à les utiliser", conclut-il.