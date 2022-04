Guerre en Ukraine : la Russie enterre ses soldats et poursuit sa propagande

Depuis lundi 11 avril, Anastasia Avrov revient tous les jours sur la tombe de son fils à Louga (Russie). Nikita avait 20 ans. Engagé dans un régiment de cavalerie russe, il est mort au combat près de Kharkiv (Ukraine) à la fin du mois de mars. "Comme c'est un tankiste, on nous a d'abord dit que seul son tank avait été dynamité. Puis plus tard, on a appris que toute l'unité avait été attaquée", raconte Anastasia. Le corps du jeune homme a été rapatrié 12 jours plus tard, dans un cercueil fermé.

Les habitants sont fiers de leur armée

Lors de l'enterrement, un élu de la ville a dit qu'il s'était sacrifié pour combattre les néo-nazis et les nationalistes. "Que personne ne dise que ce petit garçon était parti là-bas pour assassiner, non. Il est allé défendre les civils, sauver les enfants cachés dans les caves", confie Irina Avrov, la grand-mère de Nikita. Malgré la disparition du jeune homme, sa famille soutient "l'opération spéciale", comme la qualifie toujours le pouvoir. Dans le cimetière de Louga, tout est prêt pour recevoir les dépouilles d'autres soldats. Dans la ville de 30 000 habitants, située à 700 km de Moscou, les habitants sont fiers de leur armée.