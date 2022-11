Guerre en Ukraine : la Russie annonce se retirer de Kherson

L’armée russe annonce se retirer de la ville stratégique de Kherson. Au-delà de l’aspect psychologique sur les troupes, la question pour les Russes est de savoir comment ils vont effectuer cette retraite. Ce sera décisif pour la suite du conflit. Ils vont devoir traverser un large fleuve, le Dniepr, en utilisant des ferrys, des barges. Cela comporte des risques. L’enjeu est de savoir s’ils vont réussir à effectuer une retraite ordonnée, sans perdre trop de matériel ou trop d’hommes.

Deux mois de contre-offensive ukrainienne

Les Russes présentent cette retraite comme une manoeuvre stratégique pour préserver la capacité de combat de l’armée russe et promettent d’autres offensives ailleurs sur le front. Pour les Ukrainiens, l’enjeu est d’affaiblir l’ennemi, le plus possible. Kiev se méfie néanmoins d’un possible piège tendu par les Russes, après deux mois de contre-offensive pour s’emparer de Kherson, explique le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix.