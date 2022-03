Guerre en Ukraine : la Russie accuse les États-Unis et l'Ukraine de fabriquer des armes biologiques

Moscou a porté des accusations à l'encontre des États-Unis et de l'Ukraine, vendredi 11 mars. La Russie avance que ces pays fabriquent des armes biologiques.

Les tensions sont vives dans le contexte de la guerre en Ukraine. Au seizième jour du conflit, vendredi 11 mars, la Russie a accusé les États-Unis et l'Ukraine de fabriquer des armes biologiques en secret, et a demandé une réunion du conseil de sécurité de l'ONU. Ces accusations russes ont été faites à plusieurs reprises et concerneraient le financement d'un programme d'armes biologiques en Ukraine.

Une stratégie de communication ?

"Dans les biolaboratoires établis et financés en Ukraine, des documents montrent que des expériences ont été menées avec des échantillons de coronavirus de chauve-souris. L'objectif de cette recherche biologique en Ukraine, ainsi que d'autres financées par le Pentagone, était de créer un mécanisme de diffusion clandestine d'agents pathogènes mortels", a avancé Igor Konachenkov, porte-parole du ministre russe de la Défense. Des experts sont sceptiques, alors que les États-Unis ont réfuté ces allégations. "On est vraiment dans une stratégie de communication qui ne repose sur aucun élément et qui est destinée à l'opinion publique russe, pour justifier a posteriori cette guerre contre un État souverain", estime Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégie.