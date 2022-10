Guerre en Ukraine : la Russie a relancé ses frappes sur trois régions, dont Kiev

Les sirènes d'alerte aérienne ont réveillé les habitants de Kiev, avant une série d'explosions. Des attaques de "drones kamikazes" ont ciblé, lundi 17 octobre un immeuble résidentiel du quartier de Chevtchenko, dans le centre-ville de la capitale, a déclaré sur les réseaux sociaux le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Selon l'administration militaire locale, "quatre frappes ont été enregistrées" dans la ville qui, depuis le début de la semaine passée, est de nouveau visée par les forces russes.



Un premier bilan fait état d'au moins un mort et trois blessés, selon le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

"Au cours des 13 dernières heures, l'armée ukrainienne a abattu 37 drones iranien Shahed-136 et 3 missiles de croisières" russes, a fait savoir le ministère ukrainien de la Défense sur Twitter. Un journaliste de l'AFP a vu l'un de ces drones s'abattre sur un immeuble, alors que deux policiers à genoux tentaient de l'abattre avec leurs armes de service.

D'autres attaques, notamment dans le sud du pays

Des attaques ont également eu lieu ailleurs dans le pays, visant des infrastructures cruciales et laissant "des centaines de localités" sans électricité, a annoncé le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal dans la matinée. "Ce matin, des terroristes russes ont de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans trois régions", a-t-il déploré, citant en plus des frappes de drones sur la capitale, "des attaques au missile" sur les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et Soumy (nord-est). "Des centaines de localités sont sans électricité".

Dans le sud du pays, l'armée avait précédemment indiqué avoir abattu dans la nuit de dimanche à lundi 26 Shahed-136, des appareils iraniens achetés par Moscou selon les Occidentaux et l'Ukraine, malgré les dénégations de Téhéran.

Ces derniers jours, l'Ukraine a quant à elle frappé plusieurs cibles militaires en territoire russe, dans la région frontalière de Belgorod.