Guerre en Ukraine : la prise en charge des réfugiés en Pologne

De nombreux Ukrainiens continuent de fuir leur pays et les combats. Ils sont près de 836 000 à avoir déjà franchi la frontière. Laurent Desbonnet est envoyé spécial en Pologne, pays qui accueille le plus grand nombre de ces réfugiés.

“Les arrivées sont toujours massives ici, de jour comme de nuit”, témoigne Laurent Desbonnet, envoyé spécial en Pologne. Il explique que la prise en charge de tous ces réfugiés de la guerre en Ukraine est très efficace. “Dans un premier temps, ils sont conduits sur ce parking après avoir franchi le plus souvent la frontière à pied. Ici, ils récupèrent un peu de nourriture, des vêtements et se reposent un peu”, précise le journaliste.



“La situation n’est pas chaotique ici ”

“Mais ils ne restent en général que quelques heures avant d’être acheminés par des bus ou par des voitures de particuliers vers des centres d'hébergement situés dans toute la Pologne”, ajoute-t-il. Deux nouveaux points de passage ont été ouverts entre l’Ukraine et la Pologne, uniquement pour les piétons. “La situation n’est donc pas chaotique ici, même si tout les humanitaires avec qui on discute s’attendent à des arrivées encore plus nombreuses dans les prochains jours”, conclut Laurent Desbonnet.