Guerre en Ukraine : la position ambiguë de la Chine

Le conflit en Ukraine chamboule également les relations diplomatiques. La Chine, alliée historique de la Russie, se veut prudente quant à la situation, car économiquement, elle a besoin des Américains et des Européens.

Le 4 février 2022, le président chinois accueillait Vladimir Poutine à Pékin (Chine). À cette occasion, il a vanté "une amitié sans limite" et "une coopération sans interdit". Depuis, la guerre en Ukraine a éclaté. La Chine ne condamne pas l’offensive russe, mais ne prend pas non plus part aux sanctions économiques contre la Russie. "Nous sommes fermement opposé aux sanctions", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Moscou et Pékin signent un nouveau contrat

Au premier jour de la guerre, les Chinois ont levé les restrictions à l’importation de blé russe. Pékin a besoin de céréales, matières premières et hydrocarbures, une aubaine pour Moscou (Russie) qui possède des stocks à vendre. Les deux pays ont même signé un accord de construction d’un second gazoduc reliant la Russie à la Chine. Les affaires continuent également dans le secteur du chocolat. Les produits russes vendus en Chine sont en rupture de stock.

Dans une vidéo, une chinoise est ravie d’avoir reçu des produits russes commandés sur internet. Cependant, la Chine n’a pas porté secours aux banques russes, depuis leur exclusion du système Swift.