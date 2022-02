Guerre en Ukraine : "La population de Kiev ne dort pas depuis trois nuits", rapporte Dorothée Olliéric, envoyée spéciale de France Télévisions

"C'est la première fois que je descends vraiment aux abris avec mon équipe, on était à l'hôtel, et ce que je vous raconte ce n'est pas que mon histoire, c'est celle de tous les gens qui vivent à Kiev, des Ukrainiens qui vivent cela depuis trois jours et trois nuits. Tout à coup, il y a une alerte générale qui est lancée par la mairie de Kiev à tout le monde qui répercute. Et tout le monde doit descendre en quelques secondes, en quelques minutes aux abris. On est une centaine de personnes dans l'abri, dans le parking avec les voitures", rapporte Dorothée Olliéric, journaliste à France Télévisions, envoyée spéciale à Kiev.

"C'est assez bien organisé"

La journaliste de France Télévisions et son équipe sont enfermées dans un hôtel de Kiev sans lumières. "Mais c'est assez bien organisé, les gens descendent dans le calme. C'est compliqué, il peut y avoir l'assaut final et c'est ce que craint tout le monde. Autant vous dire que la population de Kiev ne dort pas depuis trois nuits", ajoute la journaliste à France Télévisions.