Guerre en Ukraine : la population de Kharkiv victime des "doubles frappes" de l'armée russe

Des frappes nocturnes sur des habitations, deux fois en 48 heures, et dans un quartier de Kharkiv, une station-service et un centre commercial également touchés. Les dégâts sont importants : 3 600 vitres soufflées, d’après le maire. Et dans les heures qui suivent, la même scène qu’avant-hier : un grand nettoyage et des machines qui déblaient les débris.

"Les missiles sont passés juste au-dessus de chez nous. Ça a fait un grand flash, puis des explosions, très très fort." Une habitante de Kharkiv à franceinfo

Car ce sont bien des missiles S-300 qui ont semé la mort parmi des habitants et des employés de la station-service. Avec à nouveau cette tactique russe d’une "double frappe" sur les civils : le temps pour les secours d’arriver sur place, et l’armée de Vladimir Poutine vise le même lieu, une deuxième fois, faisant de nouveaux dégâts et de nouvelles victimes. C’est ce qui a coûté la vie à trois secouristes il y a deux jours.

Kharkiv subit aussi des attaques de drones, sur les infrastructures énergétiques : depuis deux semaines, le vacarme des générateurs a fait son retour, sur les trottoirs. Car pendant plusieurs heures, chaque jour, la deuxième ville d’Ukraine est totalement privée de courant.