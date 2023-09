Direct Guerre en Ukraine : la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie refusent de rouvrir leurs frontières aux céréales ukrainiennes

La question des céréales n'a pas fini d'empoisonner les relations entre l'Ukraine et plusieurs pays d'Europe de l'Est. La Commission européenne a confirmé, vendredi 15 septembre, la fin de l'autorisation accordée à cinq Etats de bloquer les importations de certains produits agricoles ukrainiens, accusés de tirer les prix vers le bas au détriment des agriculteurs locaux. L'Ukraine s'est engagé à adopter des mesures pour "éviter les envolées" des exportations et des prix. Mais la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé leur intention de maintenir ces restrictions, au risque d'un bras de fer avec Bruxelles et Kiev, dont Varsovie est pourtant un des plus proches alliés.

Zelensky à Washington jeudi. Le président ukrainien sera reçu à la Maison blanche par Joe Biden, a annoncé le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan. Cette seconde visite aux Etats-Unis depuis le début de la guerre "intervient à un moment critique, au moment où la Russie cherche désespérément de l'aide auprès de pays comme la Corée du Nord pour mener sa guerre brutale en Ukraine", a affirmé à la presse ce haut responsable. Volodymyr Zelensky participera aussi à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Kim Jong-Un continue sa visite en Russie. Le dirigeant de la Corée du Nord est arrivé à Vladivostok, où il a été accueilli par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avant de monter à bord d'un navire de guerre, rapporter l'agence de presse d'Etat russe Tass.