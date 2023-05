Guerre en Ukraine : la Pologne a reçu ses premiers lance-roquettes Himars et va les déployer près de la frontière russe

La Pologne a fortement augmenté ses dépenses de défense depuis le début de la guerre en Ukraine et a passé des commandes d'armement auprès des Etats-Unis.

La Pologne a reçu le premier lot de lance-roquettes Himars de fabrication américaine qu'elle compte déployer dans la région frontalière avec la Russie, a annoncé lundi 15 mai le ministre polonais de la Défense. "Cette arme sera déployée dans la partie nord-est de notre pays (...), sa tâche sera de dissuader l'agresseur", a déclaré Mariusz Blaszczak aux journalistes.

La Pologne, pays frontalier de l'Ukraine qu'elle soutient fermement, a acheté 20 Himars en 2019 et a maintenant reçu la première livraison de ces systèmes. En mars, le ministère avait précisé que ces systèmes de longue portée allaient équiper une unité militaire basée à Olsztyn, à environ 80 km de la frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad.

La Pologne a annoncé une importante augmentation des dépenses de défense, à 4% du produit intérieur brut, le Premier ministre expliquant que son pays devait s'armer "plus rapidement", dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. Varsovie dit négocier avec les Etats-Unis l'acquisition d'un nombre bien plus élevé de ces armes. "Le Congrès américain a approuvé la vente de près de 500 lance-roquettes à la Pologne. Ils seront amenés en Pologne dès que possible", a déclaré Mariusz Blaszczak.