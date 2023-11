Guerre en Ukraine : la moitié du budget 2024 de Kiev consacrée à la défense et la sécurité

Les dépenses de défense et sécurité de Kiev votées pour l'an prochain seront supérieures au budget réservé à l'éducation, à la santé et aux prestations sociales.

Près de la moitié des dépenses budgétaires en Ukraine sera consacrée en 2024 à la défense et à la sécurité, selon le projet de loi voté jeudi 9 novembre par le Parlement, résumé par un post sur le profil Facebook du président du Parlement ukrainien. Près de deux ans après l'invasion russe, les dépenses de défense et sécurité de Kiev atteindront l'an prochain quasiment 1 700 milliards de hryvnias (43,9 milliards d'euros), soit 22,1% du PIB, selon le ministère des Finances. Un chiffre supérieur au budget réservé à l'éducation, la santé et aux prestations sociales.

Le vote intervient au moment où Kiev redoute que la lassitude ne gagne ses alliés et que leur soutien, financier et militaire, ne s'amenuise après l'échec de sa contre-offensive lancée en juin. L'Ukraine a ainsi précisé avoir besoin l'an prochain de 41 milliards de dollars (soit l'équivalent de 38 milliards d'euros) de financement externe de la part de ses alliés et des organisations internationales pour faire fonctionner son économie. Il s'agit sensiblement du même montant que celui évoqué en 2023, à un milliard de dollars près.