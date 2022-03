Guerre en Ukraine : la mairie de Cannes propose 200 emplois aux réfugiées

Près de 30 000 réfugiés ukrainiens sont accueillis en France, vendredi 25 mars. Reportage à Cannes, où la mairie a monté un centre dans lequel il est possible d'apprendre le français, mais aussi de trouver un travail.

La ville de Cannes (Alpes-Maritimes) a décidé d'aider les réfugiés ukrainiens à trouver un travail. En présence de traducteurs, les agents de Pôle Emploi les aident à rédiger leur CV. "En Ukraine, je faisais des extensions de cils depuis plusieurs années. Donc là, je cherche à faire la même chose en France", explique Victoria Savchenko, réfugiée. Anna Riapasova, elle, était juriste internationale à Kiev (Ukraine). Au total, 200 postes sont proposés, dans l'hôtellerie, la restauration, ou encore les volets culturel et jeunesse de la mairie.



75 candidatures déposées en une journée

Lilia Chertok, professeure de français ukrainienne et membre de l'association Parcours de Femmes, apprend les bases aux femmes réfugiées. "Peut-être moins de grammaire, et plus de choses qui doivent [permettre d'] apprendre à parler tout de suite", explique-t-elle. Les réfugiées sont hébergées dans des familles françaises. En une journée, 74 Ukrainiennes ont déposé leur candidature.