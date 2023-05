Guerre en Ukraine : la livraison d'avions de combat pas "prioritaire", selon le président de la commission de la Défense nationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en visite à Paris ce dimanche pour définir avec Emmanuel Macron les objectifs et besoins de l'Ukraine.

Thomas Gassilloud, député Renaissance du Rhône, président de la commission de la Défense nationale, a estimé lundi 15 mai sur franceinfo que la livraison d'avions de combat à l'Ukraine n'était pas "prioritaire" et ne correspondait "pas aux besoins les plus urgents". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué ce week-end une visite express dans plusieurs capitales européennes. Il a dîné dimanche soir avec Emmanuel Macron à l'Élysée.

À l'issue de cette rencontre, les deux pays ont annoncé conjointement que la France formerait et équiperait "plusieurs bataillons avec des dizaines de véhicules blindés et de chars légers" dans les prochaines semaines. Paris livrera notamment des AMX-10 RC. "Ce sont des chars qui ont déjà fait leurs preuves. Ce sont des chars extrêmement rapides sur roues, avec beaucoup de capacités de mobilité et une puissance de feu très importante", a expliqué le député.

La France concentre par ailleurs ses "efforts sur le soutien des capacités de défense aérienne de l'Ukraine", est-il souligné dans la déclaration commune. Mais toujours pas d'avions de combat pour Kiev, alors que Volodymyr Zelensky a réaffirmé ce week-end sa volonté d'obtenir des moyens aériens. "C'est extrêmement long en termes de formation, avec une maintenance au sol extrêmement lourde. Quand vous avez un pilote, vous avez peut-être dix ou vingt personnels qui sont nécessaires au sol. Ça ne correspond pas en tout cas aux besoins les plus urgents", a estimé le député Renaissance. Thomas Gassilloud explique qu'il "est essentiellement question de combat au sol" en Ukraine. "Les avions ne sont pas, selon nous, des choses prioritaires."