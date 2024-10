Guerre en Ukraine : la journaliste ukrainienne Victoria Roshchyna est morte en prison en Russie

La journaliste avait disparu depuis le 3 août 2023, alors qu'elle se rendait dans les territoires occupés d'Ukraine, via la Russie. C'est la 13e journaliste à mourir à cause de l'invasion russe de l'Ukraine de 2022.

La journaliste indépendante ukrainienne Victoria Roshchyna est morte en prison en Russie, annonce Reporters sans frontières jeudi 10 octobre. Elle est "décédée en captivité en Russie le 19 septembre, selon la lettre du ministère de la Défense russe reçue par sa famille le 10 octobre", précise l'association.

#Ukraine : La journaliste 🇺🇦 Victoria Roshchyna est morte le 19 septembre en #Russie, selon une lettre envoyée par le ministère de la Défense 🇷🇺 à son père. RSF présente ses condoléances à sa famille et exige une enquête sur les circonstances de sa mort. https://t.co/dWm0z6bkXW pic.twitter.com/tfx4wy7Ktl — RSF (@RSF_inter) October 10, 2024

La journaliste avait disparu depuis le 3 août 2023, alors qu'elle se rendait dans les territoires occupés d'Ukraine, via la Russie. "Les autorités russes n’ont jamais donné d’information sur sa détention, malgré les demandes incessantes de sa famille, des autorités ukrainiennes et de RSF. Elles doivent faire la lumière sur toutes les circonstances de sa détention et de son décès", réagit Jeanne Cavelier, responsable du bureau RSF Europe de l’Est et Asie Centrale.

Selon le décompte de Reporters sans frontières, Victoria Roshchyna est la 13e journaliste à mourir "à cause de l'invasion russe du 24 février 2022". 19 journalistes sont toujours détenus par la Russie pour leur travail.