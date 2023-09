Guerre en Ukraine : la frappe meurtrière sur le marché de Kostiantynivka est due à un missile ukrainien, selon une enquête du "New York Times"

Que s'est-il réellement passé à Kostiantynivka, récemment plongée dans l'horreur ? Le 6 septembre, au moins 17 civils sont morts sur un marché de cette ville de la région ukrainienne de Donetsk (est du pays), quand un missile s'est abattu dans une rue commerçante. Une trentaine de personnes avaient également été blessées ce jour-là, selon le bilan des autorités ukrainiennes, et le président Volodymyr Zelensky avait accusé les forces russes d'avoir délibérément visé ce lieu de vie. Le New York Times livre toutefois plusieurs éléments accréditant la thèse d'un raté ukrainien, dans une enquête publiée lundi 18 septembre.

Le quotidien américain s'appuie tout d'abord sur des images de vidéosurveillance tournées au moment de l'impact. On y voit notamment quatre piétons tournant simultanément la tête face à la caméra, en direction du territoire contrôlé par les forces ukrainiennes, lorsqu'ils entendent le sifflement du missile. Le reflet du missile est, par ailleurs, brièvement visible sur la carrosserie de véhicules stationnés dans la rue : il arrive du Nord-Ouest. Enfin, les traces relevées au point d'impact confortent également l'hypothèse d'une ogive tirée depuis cette direction.

A New York Times analysis of video and weapon fragments collected at the scene of a strike that killed at least 15 civilians in Kostiantynivka, Ukraine suggests that the devastation was the result of an errant Ukrainian missile.https://t.co/FbXscNtGdA