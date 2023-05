DIRECT. Guerre en Ukraine : la France et l'UE soutiendront l'Ukraine "dans la durée", affirme Paris à la Chine

Ce qu'il faut savoir

La France et l'Union européenne sont déterminées à soutenir l'Ukraine "dans la durée" et "dans tous les domaines". C'est ce qu'a réaffirmé Frédéric Mondoloni, directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères français, lors d'une rencontre mardi 23 mai avec l'envoyé spécial chinois Li Hui chargé du dossier ukrainien. Selon un communiqué, le diplomate a rappelé à l'émissaire chinois, venu discuter d'un règlement politique du conflit, "la pleine responsabilité de la Russie dans le déclenchement et la poursuite de la guerre". Suivez notre direct.

La Russie dit avoir intercepté deux avions américains. Moscou a affirmé mardi avoir fait décoller un chasseur Su-27 pour aller à la rencontre de deux avions américains au-dessus de la mer Baltique. Selon le ministère de la Défense russe, les deux appareils en question étaient des bombardiers stratégiques B-1B de l'US Air Force qui "s'approchaient de la frontière". La semaine dernière, un incident similaire avait impliqué un chasseur russe et deux avions militaires français et allemand.

Le régime antiterroriste levé en Russie. Le régime "antiterroriste" mis en place après une incursion de combattants armés venus d'Ukraine, lundi dans la région russe de Belgorod, a été levé mardi, a annoncé le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov. Un peu plus tôt, la Russie avait affirmé avoir "écrasé" avec son aviation et son artillerie le groupe ayant attaqué lundi cette région proche de la frontière. Selon le gouverneur, un civil a été tué dans cette incursion.