Guerre en Ukraine : la fin du cauchemar pour de nombreux Français de retour au pays

L’avion militaire vient d’atterrir en pleine nuit, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. À son bord, 36 civils ukrainiens et français fuyant la guerre. Les premiers à être évacués et ramenés par l’armée, sur le sol français. Parmi eux, Jean-Baptiste Alix et sa famille, épuisés mais heureux. C’est la fin d’un périple de plusieurs milliers de kilomètres, dans un pays en guerre. Depuis leur maison à Kiev (Ukraine), le couple et leurs deux petites filles de deux et six ans ont pris la route de l’exode. Pendant plusieurs jours, le 13 Heures a suivi leur fuite, les nuits en auberges de jeunesse, les trajets en voiture, taxi, train.

Leur vie d’enfant vient de basculer

En quatre jours, ils ont traversé un pays bombardé, pour finalement arriver à Lviv (Ukraine), avant de rejoindre la Pologne, et de pouvoir être rapatriés. Une fois sur le sol français, ils ont pu être pris en charge par des médecins. Dans la salle, la majorité est Ukrainienne. Des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais leur vie d’enfant vient de basculer. Pour Jean-Baptiste Alix et sa famille, direction l’hôtel, à quelques kilomètres de la base militaire. Ils retrouveront leurs proches français dans quelques heures.