Guerre en Ukraine : la filière viticole française impactée

Le conflit en Ukraine et les sanctions imposées par l'Occident à la Russie impactent le secteur des vins et des spiritueux. Les exportations françaises vers la Russie représentent près de 3% du marché. Les professionnels de ce secteur se posent beaucoup de questions.

En France, le conflit en Ukraine a déjà des conséquences sur la filière viticole. À Saumur (Maine-et-Loire), la maison de vin de Loire Ackerman a les yeux rivés sur Kiev (Ukraine). Le patron, Bernard Jacob, est en contact permanent avec son responsable des ventes, basé dans la capitale ukrainienne.

L'entreprise viticole s'est installée il y a quatre ans en Ukraine. Un marché en pleine croissance, qui représente aujourd'hui 10% de ses exportations. La responsable des ventes est très pessimiste, et affirme qu'il n'y aura plus de ventes avant au moins quelques mois. En Occitanie, une coopérative viticole qui devait livrer 80 000 bouteilles en Russie a vu ses commandes suspendues. La Russie représente près de 3% des exportations françaises de vins et spiritueux, avec près de 200 millions d'euros.