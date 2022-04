Guerre en Ukraine : la famille d'un Britannique capturé par les forces russes dénonce une vidéo réalisée "sous la contrainte"

Elle dénonce une violation de la convention de Genève sur le traitement des prisonniers. La famille d'Aiden Aslin, un Britannique capturé lors de combats en Ukraine, a fustigé une vidéo diffusée en Russie. "La vidéo d'Aiden parlant sous la contrainte et ayant clairement subi des blessures physiques est profondément éprouvante", soulignent ses proches dans une déclaration relayée sur Twitter par le député Robert Jenrick.

Statement from the family of Aiden Aslin



Aiden’s family, my constituents, have asked that I issue the following statement on their behalf:



“In 2018 Aiden moved to Ukraine where he met his girlfriend and eventually settled down in Mykolaiv. 1/5