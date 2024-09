Guerre en Ukraine : la diplomatie russe exclut toute rencontre entre Serguëi Lavrov et son homologue américain Antony Blinken à l'ONU

Plus de 130 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à partir de dimanche à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies.

Un non catégorique. La diplomatie russe a balayé, vendredi 20 septembre, l'éventualité d'une rencontre entre Sergueï Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU, qui doit se tenir dimanche à New York. "Non, évidemment, de quoi peut-on parler avec lui ?", a répondu sèchement Sergueï Riabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, interrogé par l'agence de presse russe Ria Novosti sur la possibilité d'une rencontre avec Antony Blinken.

Plus de 130 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à partir de dimanche à New York pour la grand-messe annuelle de l'ONU, à un moment où la communauté internationale semble incapable de régler les conflits en Ukraine, à Gaza, au Liban ou encore au Soudan. Les relations entre la Russie et les Etats-Unis sont à un niveau de tension jamais vu depuis la guerre froide et se sont très fortement dégradées depuis l'attaque à grande échelle du Kremlin contre l'Ukraine, soutenue massivement par les Etats-Unis.

Outre l'Ukraine, Moscou et Washington s'opposent sur de nombreux dossiers internationaux. Notamment en Asie, où la Russie a accéléré un grand rapprochement avec la Chine, la Corée du Nord ou encore l'Iran.